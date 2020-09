Lavori in corso il primo giorno di scuola a Varese nel marciapiede che porta ai licei

Il cantieri, si sa, sono un disagio temporaneo che poi porta spesso grandi benefici. Ma nelle prime ore di ritorno a scuola dopo tanti mesi di lockdown, colpisce quello tra via XXV Aprile e va Morselli, in piena attività proprio nel momento dell’entrata degli studenti.

I lavori fanno parte del meritorio e imponente (sono 25 i plessi coinvolti) lavoro di riqualificazione delle aree pedonali intorno alle principali scuole di Varese, la cui fine è prevista per settembre ed è destinato, qui come altrove, a creare un marciapiede più moderno e sicuro per i ragazzi che affollano quell’incrocio strategico.

Ma in molti si sono domandati: “Davvero non poteva essere finito prima? Davvero dovevano lavorare proprio ora?”.Una domanda che speriamo si sopirà presto, con una celere conclusione dei lavori in uno dei marciapiedi più frequentati della città: che fra poco diventerà più bello e più ordinato, certo, ma che ora semplicemente “cozza” con il ritorno a scuola dei ragazzi.