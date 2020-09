Lavori notturni in autostrada: chiudono gli svincoli di Busto e Castellanza

Sulla A8 Milano-Varese, per lavori di ispezione ai portali segnaletici, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

–dalle 00:00 alle 2:00 di mercoledì 16 settembre sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Gallarate, al km 29+900;

–dalle 22:00 di giovedì 17 alle 1:00 di venerdì 18 settembre sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano, al km 16+000.

Si segnala, infine, che per lavori della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 settembre, per chi percorre la A8 Milano-Varese e proviene da Varese, sarà chiuso l’allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano, in direzione della A1 Milano-Napoli.