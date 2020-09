Lavori di ripristino in seguito a incidente: chiusi gli svincoli a Vergiate e Cavaria

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:00 di questa sera venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 settembre, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Besnate al km 4+000 o di Castelletto Ticino al km 17+900.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:00 alle 23:00 di di questa sera venerdì 4 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+700.