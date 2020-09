Lavori in via Veratti a Varese per accogliere il ginkgo biloba

A un anno dall’abbattimento del cedro del Libano, la via Veratti a Varese sta per riavere un albero ad alto fusto ( 12 metri) per recuperare la sua fisionomia verde.

Il Ginkgo Biloba scelto come sostituto dello storico “piantone” sta per arrivare a Varese. La piantumazione avverrà il 21 novembre, in occasione della Festa dell’Albero. Al momento, nella centralissima via varesina sono in corso i lavori per accogliere il nuovo fusto. Le scavatrici hanno estirpato le vecchie radici mentre presto verranno completate le opere di abbellimento della grande aiuola che ospiterà il Ginkgo.

I lavori sono coordinati da una cabina di regia di cui fanno parte l’assessorato al verde, il vicesindaco, i tecnici dei lavori pubblici, architetti e artisti.