Le “istruzioni” per il voto disgiunto fanno infuriare Forza Italia e Gilli corregge il tiro

Dopo la reazione infuriata di Forza Italia la comunicazione di Pierluoigi Gilli corregge il tiro e le istruzioni per il voto disgiunto diventano “bipartisan”.

A scatenare la polemica era stato un post sulla pagina Facebook del candidato con le “istruzioni” per gli elettori che vogliono fare il voto disgiunto, istruzioni però che spiegavano nel dettaglio come si potesse votare per la lista di Forza Italia, che fa parte di tutt’altra coalizione a sostegno di Alessandro Fagioli, e contemporaneamente per il candidato sindaco Pierluoigi Gilli.

Un’indicazione che ha scatenato la reazione di Forza Italia: «Una scorrettezza politica e morale inaccettabile per noi – ha detto il responsabile degli enti locali dei forzisti Piero Galparoli -. Crea confusione e fa pensare agli elettori una cosa diversa da quella che è».

Forza Italia ha anche pensato ad un esposto in prefettura e così la comunicazione di Gilli ha corretto il tiro: un nuovo post sulla pagina del candidato rispiega le istruzioni per fare il voto disgiunto ma lo fa facendo esempi che riguardano ogni singola lista di tutte le coalizioni.