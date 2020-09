«Le mascherine del Ministero sono arrivate», al via la distribuzione all’Ic Manzoni di Castellanza

«Sono finalmente arrivate le mascherine promesse dal Ministero della Pubblica Istruzione per gli studenti sopra i 6 anni». A comunicarlo è il dirigente dell’Istituto Manzoni di Castellanza, Giuseppe Rizzo, che a due giorni dall’avvio delle lezioni, non avendo ancora ricevuto forniture adeguate per tutti gli studenti, aveva chiesto ai genitori di portare le mascherine da casa, come è avvenuto in moltissime scuole di tutta Italia.

«Al momento – spiega il preside – ne sono arrivate 8 mila e prevediamo di coprire ogni alunno per circa 2 settimane, nella maggior parte delle classi e un mese per una minoranza delle classi. La differenza sta nel fatto che abbiamo ricevuto le mascherine in confezioni molto diverse tra loro e vogliamo evitare il più possibile di toccare direttamente i dispositivi. Oggi abbiamo iniziato la distribuzione che terminerà nei prossimi due giorni»