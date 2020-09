Le note del pianoforte nella notte, per salutare le vittime del Covid a Gallarate

Gallarate ricorda le vittime del Coronavirus con un concerto di pianoforte in Broletto “Per ricordare, per ricominciare”, nella serata di domenica 13 settembre.

Tre pianisti si sono alternati al piano suonando Ludwig van Beethoven: il maestro Marcello Pennuto, Lorenzo Bovitutti e Francesco Pasqualotto.

Dopo il minuto di silenzio ha salutato così la numerosa platea l’assessore alla Cultura, Massimo Palazzi: «Il futuro non sarà completamente nuovo perché la consapevolezza del passato ci farà vedere il futuro con occhi nuovi. In più questo concerto ci aiuta a ricordare le vittime di Gallarate che abbiamo perso».

Il sindaco, Andrea Cassani, ha portato i saluti istituzionali: «Il Covid ci ha lasciato un senso di insicurezza. In questi mesi abbiamo avuto 200 positivi e 24 ci hanno lasciato; non ne siamo però ancora usciti, bisogna sempre tenere alta l’attenzione. Come amministrazione ci siamo ripromessi di ricordare ufficialmente le vittime», ha detto, elencando di seguito tutti i concittadini defunti, con la voce rotta dall’emozione.

Le note sono risuonate dal cortile del palazzo Broletto per raggiungere le vittime gallaratesi, ovunque si trovino ora.