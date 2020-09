Le società del palaghiaccio: “Disponibili a collaborare con Palazzo Estense”

Sono giornate frenetiche quelle degli appassionati e dei responsabili delle attività sportive del ghiaccio a Varese, a causa della questione palaghiaccio che non permette di ripartire con gli allenamenti consueti. Ieri pomeriggio – giovedì 9 – mentre all’Hotel Palace andava in scena la presentazione della stagione agonistica dei Mastini, nel parco del grande impianto sportivo è andata in scena l’assemblea delle associazioni che operano (anzi, operavano) all’interno dello stesso PalAlbani.

Tra i presenti, le tre società di pattinaggio figura (Varese Ghiaccio, Pattinatori Ghiaccio Varese e Ice Sport Varese), il curling dell’HC Varese, lo sledge hockey rappresentato dalla PolHa, l’hockey su ghiaccio con i Killer Bees ma anche l’Happy Sport Team che si occupa della parte piscina del PalAlbani e lo staff del Madera Pub, ovvero i gestori del bar dell’impianto.

Al termine della riunione, il gruppo di società, che nel frattempo avevano incontrato – in via individuale – il sindaco Davide Galimberti e l’assessore allo sport Dino De Simone per essere messe direttamente al corrente del progetto della pista provvisoria all’Antistadio, hanno emesso un documento che segna un passo avanti nel rapporto tra i fruitori del PalAlbani e Palazzo Estense. Riportiamo le parole ufficiali.

«Le associazioni, preso atto della concreta volontà di allestire una soluzione temporanea,

confermano ancora una volta la loro disponibilità a collaborare nel fornire opinioni utili a velocizzare il percorso di progettazione per avere nel più breve tempo possibile certezze sulla data di inizio, installazione e consegna della pista stessa». Un assist prezioso per proseguire sulla strada del dialogo, rinforzato anche dall’ultima parte del comunicato: «Facendo seguito ai comunicati pubblicati mezzo stampa in questi giorni, inerenti il Palaghiaccio e l’organizzazione di manifestazioni, si sottolinea che l’assemblea riunitasi oggi sia da considerarsi l’unico organo legittimato a comunicare e rappresentare le posizioni delle associazioni firmatarie di questa comunicazione».

Parole che di fatto depotenziano una manifestazione convocata attraverso i social per sabato pomeriggio alle 14, davanti a Palazzo Estense, dove è previsto un sit in di protesta nei confronti del comune e di sensibilizzazione verso la cittadinanza. Le parole scritte dall’Assemblea delle società significano che i vari club non parteciperanno: chi sarà presente lo farà, al limite, a titolo personale.

L’elenco dei firmatari, che trovate a seguire, comprende otto realtà ma non quella più rilevante, almeno per quanto riguarda l’attenzione dei tifosi: i Mastini dell’HC Varese Hockey 1977, ovvero la squadra che disputa la Italian Hockey League e che gestisce il vivaio giallonero. Assenza tattica, discordanza o altro? Lo abbiamo chiesto al presidente, Matteo Torchio: «Non siamo potuti intervenire in assemblea, perché avevamo fissato da tempo, alla stessa ora, la presentazione della stagione, della squadra e dell’allenatore al Palace Hotel. Non ci sono altre ragioni per la nostra assenza, quindi formalmente aderiamo anche noi alla lettera che è stata redatta dai club».

E per quanto riguarda la presenza alla manifestazione davanti al Comune, Torchio spiega: «Non è una iniziativa nata dalla nostra o da altre società, ma è portata avanti dai tifosi».

I FIRMATARI

Ice Sport Varese (Pattinaggio Figura): Marta Bianchi

Hc Varese (Curling): Davide Quilici

Varese Ghiaccio a.s.d. (Pattinaggio Figura): Maria Donati

Pattinatori Ghiaccio Varese a.s.d. (Pattinaggio di Figura): Luca Martinoli

Polha a.s.d. (Sledge Hockey): Daniela Colonna Preti

Happy Sport Team a.s.d. (Piscina): Silvia Cattaneo

Varese Killer Bees a.s.d. (Hockey su ghiaccio): Matteo Cesarini

Madera Pub: Mazzocchi Thomas