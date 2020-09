Leggiamo libri, sentiamo musica e puliamo il mondo nel primo weekend d’autunno

L’autunno di saluta con tutta la sua bellezza e anche se il meteo non promette benissimo non lasciamoci scoraggiare perchè sono davvero molti gli appuntamenti per il fine settimana: Avete l’imbarazzo della scelta ma sopratutto ricordatevi di “pulire” il mondo.

METEO

Pioggia e freddo: è arrivato l’autunno. Il meteo del fine settimana ci ricorda che ormai l’estate è davvero finita. Venerdì e sabato è prevista pioggia. Domenica il sole farà capolino – Leggi l’articolo

MUSICA

CUASSO AL MONTE – A Cuasso al Monte un concerto per salutare l’estate con il John Paul II Choir. Domenica 27 settembre nell’anfiteatro all’aperto la Pro loco saluta l’estate con un concerto del John Paul II Choir. Ingresso gratuito, con prenotazione- Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – La violinista Lena Yokoyama al Museo del Tessile per la Giornata del Ringraziamento. La sua musica dai tetti di Cremona ha fatto il giro del web durante il Coronavirus. Domenica arriva a Busto Arsizio tramite l’associazione Musikademia – Leggi l’articolo

CULTURA – Le bellezze del Varesotto prendono vita sulle note del liuto. Ogni sabato il liutista Alberto Crugnola pubblica un nuovo video di una sua esibizione ambientata sempre in un angolo diverso ma suggestivo della provincia di Varese – Leggi l’articolo

VARESE – Rock & Lavoro, è il momento del concertone ai giardini estensi di Varese. L’evento organizzato da Cgil Varese, sta per culminare nel Concertone che si terrà domenica 27 settembre ai Giardini Estensi. Chiuderà un percorso che dedica una giornata al mezzo secolo dallo Statuto dei Lavoratori – Leggi l’articolo

VARESE – Le musiche di Vivaldi e Bach con I solisti veneti emozionano Villa Panza. In scena i Solisti Veneti per il primo dei quattro appuntamenti organizzati nei beni del FAI- Fondo Ambiente Italiano. Una serata elegante che si ripeterà domenica 27 a Villa del Balbianello – Leggi l’articolo

PULIAMO IL MONDO

VARESE – Rimbocchiamoci le maniche, torna “Puliamo il Mondo”. È tutto pronto per la ventottesima edizione dell’evento di Legambiente, che andrà in scena dal 25 al 27 settembre con decine di eventi previsti anche nel Varesotto – Leggi l’articolo

MALNATE – VEDANO OLONA – Malnate e Vedano Olona uniscono le forze per “Puliamo il Mondo”. In occasione dell’edizione 2020 dell’iniziativa di Legambiente, le due amministrazioni confinanti collaboreranno – Leggi l’articolo

GALLARATE – La giornata di Puliamo il mondo a Gallarate parte dalla scalinata liberty. L’iniziativa di Legambiente si terrà in Piazza Giovanni XXII e nei dintorni della stazione dalle ore 8.30 alle 12 – Leggi l’articolo

LAVENA PONTE TRESA – PuliAMOillago: cura di bellezza transfrontaliera per rive e fondali del golfo di Ponte Tresa. Domenica 27 settembre sub e volontari in azione nel Golfo italo-svizzero di Ponte Teresa, sul lago Ceresio, per una giornata ecologica – Leggi l’articolo

LIBRI

VARESE – Ernesto Masina presenta il suo nuovo romanzo. Lo scrittore varesino, sabato 26 settembre, alle 17, alla Libreria Ubik, terrà un incontro per presentare “Don Arlocchi e il Mistero della Statua di Minerva” – Leggi l’articolo

FAGNANO OLONA – Libri e risate per grandi e piccini con Francesco Muzzopappa. L’autore ospite di “Fagnano legge”il 27 settembre con “Il primo disastroso libro di Matt”, per ragazzi e l’ultimo romanzo per adulti “Un uomo a pezzi” – Leggi l’articolo

GAVIRATE – “In moto con Rodari”, fino alla sua casa. L’evento itinerante promosso dal gruppo di lettura scenica “Noi dell’agenzia di viaggi” e biblioteca è per sabato 26 settembre alle 14.30 – Leggi l’articolo

SAMARATE – A Samarate arriva Mario Luzzato Fegiz. Dopo le presentazioni di luglio, il gruppo e20Diversi rilancia con una nuova presentazione con l’autore (e con un dono per la biblioteca) – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – Storie suonate in biblioteca. Sabato 26 settembre le letture animate di Giuditta Campello accompagneranno i più piccoli attraverso un viaggio avventuroso – Leggi l’articolo

LIBRI – “Incivilire la finanza”, il credito cooperativo alleato dell’Economia civile. Il libro firmato da Sergio Gatti, direttore di Federcasse, e dall’economista Stefano Zamagni verrà presentato venerdì 25 settembre al Festival dell’economia civile di Firenze – Leggi l’articolo

CULTURA – “Fuoco e calore”, a Verbania cultura protagonista con LetterAltura. Attesi sul Lago Maggiore Mario Tozzi, Alessandra Casella, Alberto Patrucco, Franco Cardini e Bruno Gambarotta – Leggi l’articolo

EVENTI

VARESE – BIANDRONNO – Palafitte, castagne e pescatori: le Giornate europee del patrimonio all’Isolino Virginia. Alberi, uccelli e fiori d’acqua insieme a tante storie di vita antica e di pesca saranno il tema delle escursioni del 26 e 27 settembre – Leggi l’articolo

VARESE – Ciclamini e solidarietà al Mercatino della Croce Rossa di Varese. Sabato 26 settembre in piazza del Podestà dalle 10 alle 24 la Croce rossa sarà presente per una raccolta fondi, con informazioni sanitarie e prove della glicemia gratuite – Leggi l’articolo

ANGERA – Vini, marionette e visite al museo: le Giornate Europee del Patrimonio ad Angera. Nel primo fine settimana autunnale, tre giornate di iniziative culinarie e storico-culturali nel segno della tradizione angerese- Leggi l’articolo

ANGERA – Le marionette raccontano “L’argenteo filo di seta”. Sabato 26 settembre alle 15.30 la Compagnia Roggero mette in scena nel giardino della cascina uno spettacolo che racconta la tradizione della bachicoltura – Leggi l’articolo

TRAIL RUNNING – Il Campo dei Fiori Sky Trail fa il pieno: saranno 400 gli atleti al via di Brinzio. La gara “marchiata Eolo” di domenica 27 misura 16 chilometri sui sentieri della montagna che domina Varese. Partenza “alla francese”, arrivo a Comerio nel parco di Villa Tatti – Leggi l’articolo

CINEMA – Horror e fantascienza, al circolo Gagarin è tempo di cinema di genere a rotazione. Da Assasinaut a The Velocipastor, passando per Mutant Blast e altre imperdibili perle del cinema di genere saranno proiettate per un intero weekend nella sede di via Galvani – Leggi l’articolo

LOMAZZO – Sfida da esploratori, con bussola e mappa. Il Centro biodiversità del Parco del Lura propone per domenica 27 settembre un nuovo gioco per famiglie alla scoperta dei segreti dei Prati del Ceppo – Leggi l’articolo

EVENTI – Continua l’Oktoberfest di Cassano Magnago: “Un weekend da vivere insieme”. Da venerdì a domenica nuovo appuntamento con l’evento in pieno stile bavarese: “Molto felici di poter proseguire per il secondo weekend in completa sicurezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti” – Leggi l’articolo

AZZATE – Torna il mercatino dell’usato ad Azzate. Dopo la lunga sospensione causata dall’emergenza Covid, la pro loco ripropone la Mostra dell’Üsaa domenica 27 settembre dalle 8 alle 13. Spazi riservati solo agli “abbonati” – Leggi l’articolo

SOMMA LOMBARDO – Festa al Castello Visconti di Somma Lombardo. Domenica 27 settembre, tornano i mercatini dell’artigianato all’interno del Castello e del suo meraviglioso parco. Per tornare a godere dei piccoli piaceri della vita in totale sicurezza – Leggi l’articolo

VARESE – Arriva in piazza Monte Grappa il “Mercato dei Mercati” di Slow Food. Il consueto Mercato della Terra del Piambello di Induno Olona che Slow Food tiene il secondo sabato di ogni mese, sabato 26 si trasferisce in centro a Varese e diventa regionale – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – La mototerapia take away di Vanni Oddera torna al Tessile con Mai Paura Onlus. Continuano gli appuntamenti promossi da Mai Paura Onlus con il campione di motocross Vanni Oddera. L’appuntamento è domenica 27 settembre al Museo del Tessile. – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – “Di storia… in storie” al belvedere del Castello. La XVI edizione della manifestazione promossa dall’associazione Arte Diem si svolgerà domenica 27 settembre al Castello di Monteruzzo – Leggi l’articolo

VERBANIA – Val Divedro protagonista della mostra fotografica “Attraverso le Alpi”. L’esposizione sarà visitabile fino al 27 settembre a Casa Ceretti a Verbania – Leggi l’articolo

ARTE

VARESE – Rodari ispira, lascia tracce e insegnamenti… in mostra. La mostra “Io e Rodari” che sarà inaugurata a Villa Mirabello il 26 settembre celebra i 100 anni del Maestro e i 40 anni del Teatro dei burattini di Varese – Leggi l’articolo

VARESE – L’arte prende vita al Parco di Villa Baragiola. Per la prima volta Nature Urbane promuove la realizzazione di un’opera site – specific grazie a un bando di concorso nazionale vinto dall’artista Livia Paola di Chiara – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – L’amicizia tra vetro e ceramica alla Galleria Boragno. Negli spazi di via Milano la mostra “Vetramica – Storia di un’amicizia tra vetro e ceramica” dell’artista Serenella Meoni – Leggi l’articolo

VARESE – “Time to stART” venti murales diventano manifesti per la ripartenza in città. Tra muri e pensiline dei bus fino al 25 ottobre le opere di venti artisti provenienti da tutta Italia per la performance promossa da WgArt – Leggi l’articolo

CUVIO – Tra forma e corpo: Mario Chiodetti Giulia Bonora in mostra. Inaugurazione con diretta Facebook sabato 26 settembre alle 16 – Leggi l’articolo

ITINERARI

MERIDE – Escursione guidata al Monte San Giorgio. L’appuntamento è per domenica 27 settembre, dalle 13 alle 17:30 con l’Associazione Transnazionale delle Guide Ufficiali del Monte San Giorgio – Leggi l’articolo

ITINERARI – Foliage e sapori, l’Alpe Devero da scoprire in autunno. Un itinerario, tra lo spettacolo dei colori autunnali e la tradizione dei formaggi locali, tra cui il celebre Bettelmatt – Leggi l’articolo

TURISMO – Visite guidate ai Sacri Monti di Varallo, Orta, Crea e Belmonte. Aperture e iniziative straordinarie in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio in programma il 26 e 27 settembre 2020 – Leggi l’articolo