L’Eurobirdwatch 2020, il grande evento europeo di birdwatching, è a Germignaga, sul Lago Maggiore

Torna l’Eurobirdwatch, con osservazioni simultanee in oltre 30 paesi europei: quest’anno l’attenzione è sugli uccelli migratori e i loro habitat. E per il secondo anno consecutivo in provincia di Varese l’Eurobirdwatch sarà a Germignaga, sul Lago Maggiore, lungo la foce del Tresa, zona di interesse naturalistico e parte di Rete Natura 2000, la rete ecologica riconosciuta dall’Unione Europea come rilevante per la conservazione della biodiversità: la foce del fiume infatti presenta una grande varietà di habitat in grado di ospitare la nidficazione e il passaggio di molte specie. Appuntamento domenica 4 ottobre alle ore 9.30, presso la ex colonia elioterapica di Germignaga, in via Bodmer, 20.

L’appuntamento è organizzato grazie alla collaborazione tra Lipu Varese e il Gruppo Insubrico di Ornitologia, con il patrocinio del Comune di Germignaga: durante l’escursione i partecipanti potranno imparare a riconoscere gli uccelli, tra nidificanti, specie erratiche o in migrazione. Il ritrovo è alle 9.30, a seguire un’introduzione del Sindaco di Germignaga Marco Fazio, che racconterà le peculiarità dell’area, per poi iniziare le osservazioni e il conteggio degli uccelli selvatici, con la guida dei volontari delle associazioni LIPU e GIO. I dati raccolti nelle schede di campo saranno poi trasmessi al coordinatore europeo.

Airone Cenerino & Friends

l’Eurobirdwatch è l’evento organizzato da BirdLife Europa da oltre 20 anni il primo fine settimana di ottobre, per un grande censimento degli uccelli selvatici in Europa nel momento centrale della migrazione autunnale “di ritorno” verso i luoghi di svernamento nel sud del Mediterraneo e in Africa. L’obiettivo è sensibilizzare alla necessità di salvare gli uccelli migratori, le loro aree di riproduzione, le soste sulle rotte migratorie e i luoghi di svernamento. Come ogni anno l’appuntamento vede il coinvolgimento di oltre 30 paesi europei: in Italia l’evento è organizzato grazie al coordinamento della Lipu, con appuntamenti nelle aree di maggiore interesse naturalistico: nelle 25 oasi e riserve gestite sul territorio nazionale e in altre aree protette come zone umide, fiumi, aree costiere. In tale senso l’area di Germignaga rientra a pieno titolo nelle zone di particolare pregio naturalistico per la varietà di ambienti e specie: in occasione del’’Eurobirdwatch 2019 furono infatti osservate 31 specie, per un totale di 400 individui.

L’appuntamento di Germignaga inoltre, come lo scorso anno, rientra anche all’interno del progetto “Corridoi insubrici. Il network a tutela del capitale naturale insubrico” finanziato da Fondazione Cariplo, che vede la collaborazione tra Lipu, Parco regionale Campo dei Fiori e Comunità montana Valli del Verbano, con l’obiettivo di restituire al territorio insubrico quella continuità ambientale necessaria alla vita di molte specie.

Svasso Maggiore

INFORMAZIONI :