Licata soddisfatto del risultato di Italia Viva: “Ora cresciamo in provincia”

“In questa tornata elettorale Italia Viva ha debuttato in tutte le Regioni e in molti dei Comuni che sono andati al voto. Una scelta di radicamento nei territori ed un lavoro che continueremo con ulteriore determinazione a stretto contatto con le comunità e le loro istanze”. Così Giuseppe Licata, coordinatore provinciale di Italia Viva, che continua: “In alcune realtà abbiamo raggiunto dei risultati sorprendenti superando l’8%, in altre i numeri sono stati meno esaltanti. Totalizziamo una media nazionale del 5,1% che doppia abbondantemente le previsioni dei sondaggi e rappresenta oggettivamente un ottimo punto di partenza in prospettiva futura”.

Sulle elezioni nei Comuni della nostra provincia, il coordinatore provinciale commenta: “Nella provincia di Varese siamo fieri di aver esordito con il nostro simbolo in un Comune importante come Saronno dove, insieme a +Europa, Azione e alla lista civica del nostro candidato sindaco Pierluigi Gilli, saremo ago della bilancia al prossimo ballottaggio e avremo modo di far valere le nostre idee e i nostri punti programmatici. Da giovane partito, abbiamo dato il nostro contributo anche in altri Comuni, senza stringere accordi, senza chiedere poltrone, soltanto indirizzando il voto dei nostri iscritti e simpatizzanti verso candidati che abbiamo ritenuto meritevoli per competenza, progettualità ed entusiasmo. Così è stato a Somma Lombardo, dove abbiamo sostenuto la rielezione a sindaco di Stefano Bellaria, a Luino, con Enrico Bianchi che con grande merito ha strappato il Comune alla destra, e a Laveno Mombello, dove abbiamo sostenuto la squadra di Paola Sabrina Bevilacqua”.

Conclude Licata: “Il percorso di radicamento di Italia Viva continua. Stiamo incontrando associazioni, sindaci, imprenditori, organizzazioni datoriali e sindacali e tanti altri per recepire le loro istanze e trasmetterle con regolarità ai nostri rappresentanti nelle istituzioni. Italia Viva in questa provincia ha a disposizione due parlamentari attivissimi, siamo al Governo con due nostri Ministri, abbiamo una rappresentante nel Consiglio Regionale, il sottoscritto è consigliere provinciale, siamo in Giunta nel Comune di Varese e abbiamo diversi amministratori locali nei Comuni della provincia. E’ un patrimonio politico che mettiamo concretamente a disposizione di tutti, determinati a voler contribuire alla crescita e al benessere nella nostra provincia”.