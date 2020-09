Dopo l’iniziativa benefica i giovani solbiatesi di Say consegnano i computer per la didattica a distanza

Un’idea nata dalla voglia di dare una mano in un momento di difficoltà per tutti: Say, l’associazione giovanile di Solbiate Arno, aveva lanciato l’iniziativa di una maglietta solidale per fare del bene e ora si è visto il frutto di quel lavoro.

Lo scorso maggio i giovani solbiatesi avevano lanciato un concorso di idee per creare una maglietta che fosse il simbolo di questa iniziativa di solidarietà. Proprio con la vendita di quelle magliette l’associazione ha raccolto i fondi necessari ad acquistare quattro computer portatili da devolvere a famiglie bisognose di Solbiate Arno per far fronte alle esigenze scolastiche della didattica a distanza.

«È stata un’iniziativa che ci rende particolarmente orgogliosi sia per la partecipazione della comunità che per il risultato raggiunto – spiegano i giovani di Say -. Soprattutto per noi giovani che volevamo dare un piccolo contributo in un periodo difficile come questo».

I computer sono stati consegnati alla presenza del sindaco Oreste Battiston e dell’assessore ai servizi educativi al Comune per fare da tramite nei confronti di chi ne avrà bisogno.