Con l’inizio delle lezioni Autolinee Varesine dà il via all’orario scolastico

Lunedì 14 settembre riapriranno le scuole e, di conseguenza, tutte le linee gestite da Autolinee Varesine adotteranno l’orario Scolastico. Mentre sulle linee urbane di Varese tale orario sarà estremamente simile a quello adottati negli scorsi anni, sulle linee extraurbane ci saranno invece sostanziali modifiche legate alle mutate esigenze dei plessi scolastici: per questo, non tutte le tabelle esposte in fermate potranno essere aggiornate, e dunque l’utenza è invitata a consultare regolarmente il sito www.ctpi.it , oppure ad utilizzare le più diffuse App di mobilità che verranno aggiornate a breve.

Del resto lo stesso orario Scolastico è da intendersi in via provvisoria, perché sulla base delle reali esigenze che si verificheranno potrebbe subire ulteriori modifiche nelle prossime settimane.

Lo scaglionamento tra differenti orari (o persino tra settimane di lezione alternate) che hanno implementato le varie scuole dovrebbe alleggerire la pressione sul trasporto pubblico, contenendo i casi di un eccessivo affollamento a bordo mezzo: le recenti disposizioni legislative in merito permettono comunque di trasportare l’80% degli utenti rispetto alla capienza massima per cui ogni autobus sia omologato, sebbene le medesime disposizioni non siano chiare in merito a chi debba controllare o prendersi la responsabilità di non far salire qualche passeggero eccedente a tale quota.

Gli utenti sono tassativamente tenuti ad indossare la mascherina protettiva per tutta la durata del tragitto: nelle prossime settimane, verranno gradualmente installati i dispenser di soluzione idroalcolica a bordo di ogni autobus. Vista l’assoluta particolarità della situazione che tutti stiamo vivendo, si chiede il massimo senso di responsabilità possibile a tutti i nostri passeggeri. Autolinee si impegna a fare la propria parte, sia con l’impegno quotidiano nella pulizia e sanificazione dei mezzi secondo le attuali normative, così come con un costante e quotidiano controllo del servizio in ogni suo aspetto per individuare e risolvere eventuali criticità.