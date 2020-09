L’M&A (Fusioni e acquisizioni) Award diventa un talk televisivo

Quest’anno l’M&A (Fusioni e acquisizioni) Award diventa un vero e proprio talk televisivo. Per garantire la continuità del premio e la salute degli ospiti, quest’anno l’evento sarà un format multipiattaforma, TV e Digital, realizzato in collaborazione con Class CNBC.

La premiazione delle operazioni vincitrici sarà trasmessa in diretta TV su Class CNBC (canale 507 di Sky) e in diretta streaming su www.milanofinanza.it, giovedì 17 settembre alle ore 19. Nel corso della trasmissione, che sarà condotta da Andrea Cabrini, direttore di Class CNBC, oltre agli interventi del top management delle aziende premiate saranno illustrati anche i trend del mercato M&A a cura di KPMG e Fineurop Soditic, con opinioni di importanti ospiti istituzionali tra cui Massimo Tononi, presidente della Giuria e di Banco BPM, Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana, Claudia Parzani, presidente di Allianz e Cristina Scocchia, ceo di Kiko. Per Kpmg interverrà Giuseppe Latorre, global head of deal advisory financial services.