Lo “Zaino Solidale” regala quaderni, matite e altro ai bambini di famiglie indigenti

Grande successo per l’iniziativa “Zaino Solidale” ideata dall’associazione “La casa del giocattolo solidale” con il patrocinio del Comune di Varese e sostenuta da diversi volontari del comitato cittadino della Croce Rossa Italiana e della stessa associazione promotrice.

Grazie alla generosità di numerosi cittadini sono stati raccolti oltre 5.000 quaderni, 200 album da disegno, 2.600 confezioni tra matite, biro e pastelli colorati e molto altro materiale.

Croce Rossa e l’Associazione “La Casa del giocattolo solidale” hanno cominciato la distribuzione del materiale alle famiglie indigenti segnalate in particolare dall’assessorato ai Servizi Sociali.

“Un particolare ringraziamento va anche ad Esselunga spa ed ai suoi collaboratori che hanno favorito la piena riuscita dell’iniziativa mettendo a disposizione gli spazi presso il centro vendita di Masnago.

Grazie ancora poi al Comune di Varese e ai Servizi Sociali che attraverso la comunicazione istituzionale hanno favorito la maggiore conoscenza dell’evento a cui hanno partecipato con generosità tanti varesini.

In questi giorni l’iniziativa Zaino Solidale prosegue presso il negozio Villa di Varese che ringraziamo per la sua collaborazione e particolare sensibilità. Grazie ancora a tutti i varesini, grazie di cuore a chi ha messo a disposizione i suoi punti vendita e grazie a tutti i volontari che hanno bene compreso lo spirito di servizio con cui è nata l’iniziativa di sostegno alle famiglie in difficoltà di Varese”.