In Lombardia 256 nuovi positivi, 41 nel Varesotto. Aumentano i guariti

Ricordando che l’incremento dei casi positivi, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati, in Lombardia ci sono 256 nuovi positivi per una percentuale pari all’1,33%, su 19.137 tamponi effettuati. Forte aumento dei guariti e dimessi (336).

I DATI DI OGGI 26 SETTEMBRE 2020

Tamponi effettuati: 19.137, totale complessivo: 2.051.849

Nuovi casi positivi: 256 (di cui 32 debolmente positivi e 8 a seguito di test sierologico) – Guariti/dimessi totale complessivo: 79.960 (+336), di cui 1.506 dimessi e 78.454 guariti

In terapia intensiva: 30

Ricoverati non in terapia intensiva: 312 (+12)

Decessi, totale complessivo: 16.941 (+4)

I nuovi casi per provincia: Milano: 92, di cui 57 a Milano città; Bergamo: 25; Brescia: 27; Como: 10; Cremona: 7; Lecco: 4; Lodi: 6; Mantova: 9; Monza e Brianza: 26; Pavia: 5; Sondrio: 3; Varese: 41.