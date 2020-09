“Lombardia Ideale risponde a Magrini: Noi falsi civici? Fieri di esserlo se a dirlo è un cambia casacca come lui”

La segreteria provinciale di Lombardia ideale Varese risponde a Marco Magrini, sindaco fresco di elezione a Masciago Primo. «Leggiamo abbastanza divertiti le dichiarazioni del neo eletto sindaco di Masciago Marco Magrini che ci accuserebbe di essere dei “falsi civici” che hanno fatto campagna elettorale “contro” di lui. Il nostro movimento sta aggregando tante persone e tanti amministratori che sono slegati dai partiti tradizionali e radicati profondamente nel territorio, pur riconoscendosi idealmente nel centrodestra. La campagna elettorale che i nostri candidati hanno condotto in tutti i comuni dove ci siamo presentati non è mai stata contro qualcuno bensì volta ad affermare un’idea di buongoverno radicato nell’ascolto dei problemi del cittadino, nell’esercizio del buon senso e nella difesa dei valori del centrodestra. Spiace invece constatare che la prima dichiarazione di Magrini da sindaco sia contro di noi, ma d’altronde chi ha voluto trasformare un piccolo e tranquillo paese del nord della Provincia in terreno di scontro politico è stato lui. Mai il nostro candidato Giorgio Piccolo in campagna elettorale ha attaccato Magrini, né mai altri nostri esponenti lo hanno fatto, nemmeno quando lo hanno sconfitto di recente quando era candidato sindaco a Cuveglio. Non capiamo perché noi saremmo i finti civici mentre invece Magrini si sentirebbe l’ideale del perfetto civico. Se essere civico vuol dire fare il sindaco o candidarsi per diventarlo in 3 comuni diversi nel giro di due anni (Cassano Valcuvia, Cuveglio ed ora Masciago), oppure vuol dire sostenere in Provincia il presidente del PD Vincenzi per poi candidarsi poco dopo con il centrodestra per Antonelli presidente, ecco, se essere “veri” civici significa saltare di comune in comune pur di farsi eleggere e cambiare casacca in provincia governando prima col centrosinistra e poi col centrodestra, allora siamo fieramente “falsi civici”, ma almeno siamo coerenti. In compenso saremo molto curiosi di vedere alle prossime elezioni provinciali il “Sindaco civico” Marco Magrini quale casacca indosserà pur di tenersi la poltrona».