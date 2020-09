Luino, avviso di cauta navigazione per la “Carton boat race“

Torna in città la Carton Boat Race, gara di abilità sportiva, tecnica e d’invenzione dove i partecipanti realizzano imbarcazioni improvvisate in grado però di navigare.

Visto che la manifestazione è in programma per il pomeriggio del prossimo 12 settembre, sabato, l’autorità di bacino ha emesso un avviso di cauta navigazione “per il giorno 12 settembre 2020, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nelle acque del Lago Maggiore a fronte del Comune di Luino.

È quindi istituito divieto di navigazione e stazionamento nell’area interessata dalla manifestazione per tutte le unità di navigazione, fatta eccezione per le unità partecipanti e di appoggio alla manifestazione e a quelle di vigilanza e soccorso. Inoltre viene diramato avviso di cauta navigazione nei pressi dell’area interessata dalla manifestazione sportiva. Si raccomanda dunque «ai fini della sicurezza, a tutte le unità di navigazione, di usare la massima prudenza in navigazione».