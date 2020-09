Luino, Cinquestelle ai vincitori: “Disponibili a concreta azione di governo”

Gli attivisti del M5S di Luino, insieme ai loro portavoce Niccolò Invidia, capogruppo in Commissione Lavoro alla Camera, e il professor Roberto Cenci, consigliere della Regione Lombardia, «desiderano manifestare le loro congratulazioni al neo-sindaco di Luino Enrico Bianchi nonché ai membri della nuova amministrazione, offrendo la massima disponibilità per una concreta azione di governo sul territorio e un proficuo impegno ad innovare la città di Luino» (nella foto, l’attivista luinese Gianfranco Cipriano, a destra e di spalle, nella sala consiliare per seguire lo spoglio).

Così recita una nota giunta alla fine della lunga maratona elettorale di Luino che ha visto l’affermazione del Cntrosinistra.