Luino, esami di guida, divieto di sosta al “parcheggione“ del Porto Nuovo

Esame di guida sì, ma in sicurezza. Anche per le moto. Quindi nessuno parcheggi al porto Nuovo dalle 12:30 alle ore 16:30 del 3 ottobre 2020.

È quanto deciso in un’ordinanza dirigenziale che dispone il divieto di sosta del grande parcheggio in ingresso alla città provenendo da Germignaga proprio per sabato prossimo, nel pomeriggio.

Pertanto è istituito temporaneamente “il divieto di sosta con rimozione forzata, nel piazzale in fregio al Viale Dante – località Porto Lido – Porto Nuovo“, “per consentire lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza e senza causare intralcio alla circolazione“.