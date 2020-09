Lunedì 28 settembre 2020 sciopero dei treni Trenord

Sciopero dei treni Trenord nella giornata di lunedì 28 settembre 2020: una astensione dal lavoro convocata dal sindacato OrSa Ferrovie, piuttosto rappresentativo tra il personale.

Lo sciopero riguarda macchinisti, capitreno, addetti alla circolazione e anche al versante commerciale e sarà tra le 10 e le 18 di lunedì (per la precisione 17.59: conta, perché l’orario ferroviario è preciso).

L’OrSa lamenta il “mancato rispetto degli accordi sottoscritti (CCNL delle Attività Ferroviarie / Contratto Aziendale)”e “il completo disinteresse aziendale nei confronti delle nostre richieste di incontri e chiarimenti”.

Tra i punti contestati l’uso del Fondo Bilaterale in periodo di riduzione di servizio per Covid, struttura dei turni di lavoro e relazioni sindacali (la sigla di base lamenta di essere convocata a parte rispetto ai confederali). Viene inoltre contestata la mancata negoziazione del lavoro degli assistenti a bordo, particolarmente delicato in questo periodo viste le prescrizioni da far rispettare ai viaggiatori.

L’OrSa dice anche che “nel rispetto delle Istituzioni ed in particolare della nota trasmessa dalla Commissione di Garanzia lo scorso 30.06.2020 in cui invitava le parti a limitare ragionevolmente iniziative di protesta destinate ad acuire le difficoltà in atto” il sindacato ha ricercato il dialogo con Trenord “senza, in cambio, ricevere analogo atteggiamento”.