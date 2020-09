Luvinate, riprendono i lavori di svuotamento del Tinella

Sono ripresi questa mattina, lunedì 28 settembre i lavori di svuotamento del Tinella. Il lavoro, imponente, durerà giorni.

In particolare sono ripresi i lavori di svuotamento della vasca di riempimento sopra il sentiero 10: un’opera è risultata fondamentale per fermare, si stima, dai 5 ai 10.000mq di terra durante l’alluvione di giovedì scorso nella quale ha perso la vita il runner Mario Farsetti di Barasso.

Questa mattina sono in arrivo nuove forze di Protezione Civile a cura del COAV Valli del Verbano «che ringraziamento per il supporto per ulteriori attività di bonifica nel Paese», fanno sapere dal Comune.

I volontari del Comune sono posti intorno alle scuole per favorire un ingresso sicuro e ordinato dei bambini.

Su convocazione del Sindaco, è programmata una riunione di giunta alle 9.00 e una con Ente Parco alle ore 11.30