Malnate, dalla Regione oltre 400mila euro per lavori urgenti

Grazie al “Piano Marshall” di Regione Lombardia il Comune di Malnate potrà compiere lavori di manutenzione urgenti per il territorio.

Come anticipato nell’articolo pubblicato il 7 agosto (LEGGI QUI) saranno quattro gli interventi programmati dall’amministrazione comunale con un solo cambio rispetto a quanto comunicato ad agosto: parte dei fondi verranno investiti per rifare la copertura dello stabile utilizzato dall’associazione Anaconda in via Primo Maggio.

«Abbiamo fatto squadra con gli uffici comunali e assessori competenti – afferma il sindaco Irene Bellifemine – e siamo riusciti a mettere in moto tutto l’iter burocratico per inviare le richieste di finanziamento ad interventi prioritari».

Davide Feleppa assessore ai lavori pubblici aggiunge: «Grazie a questi fondi avremo modo di intervenire su urgenze contingenti come la questione fognatura e tubazioni. Sono molto soddisfatto di poter anche intervenire sul tetto dello stabile in uso all’Anaconda e sugli infissi alla “Battisti”, un altro passo verso l’efficientamento energetico degli stabili comunali, per rendere più confortevoli gli edifici per chi li vive, ci studia e vi lavora e poter così proseguire con obiettivi di ristrutturazione ecosostenibile».