Malnate e Vedano Olona uniscono le forze per “Puliamo il Mondo”

L’emergenza Covid non sembra aver fermato la volontà di Legambiente e delle Amministrazioni comunali di Malnate e Vedano Olona di partecipare anche quest’anno al più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo: “Clean Up the World” o, in italiano “Puliamo il Mondo”.

Non essendo opportuno quest’anno coinvolgere le scuole, impegnate in un rientro particolare, e per “festeggiare” il recente ingresso del Comune di Vedano Olona all’interno del PLIS “Valle del Lanza”, si è voluto coinvolgere la cittadinanza di entrambi i comuni in una pulizia delle aree di confine, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al Covid 19.

L’appuntamento è per domenica 27 settembre, dalle ore 9 alle ore 12. Il ritrovo è in via Pastore, nell’area feste di Malnate. L’organizzazione fornirà all’occorrenza guanti, pettorina, cappellino. Pure essendo un’iniziativa all’aperto è fondamentale che tutti i partecipanti indossino una mascherina – si è invitati a portarla da casa – e rispettino per tutta durata della manifestazione il distanziamento interpersonale di un metro.

Verranno passate al setaccio, in compagnia delle guardie ecologiche del parco del Lanza, volontari e amministratori, le aree malnatesi vicine alla zona industriale e l’area vedanese della “Celidonia”, una piacevolissima estesa verde al confine fra i due comuni.

«Puliamo il mondo dai pregiudizi è la formula con cui, anche quest’anno, si vuole dare spazio a concetti di convivenza e di collaborazione fattiva fra persone e fra comunità, soprattutto alla luce delle continue manifestazioni di odio nella società reale e virtuale!» è il commento del sindaco di Malnate Irene Bellifemine.

«Un’ottima occasione per scoprire nuovi angoli dei nostri comuni, renderli più fruibili e riflettere che non sono i confini amministrativi che ci mettono al riparo cambiamenti climatici», conclude il sindaco di Vedano Olona Cristiano Citterio.