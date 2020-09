Maltempo, Grimoldi: “Decine di milioni di danni all’agricoltura, Bellanova intervenga”

Riceviamo e pubblichiamo

Per l’ennesima volta nell’ultimo trimestre la Lombardia ieri è stata travolta da una bomba d’acqua e da trombe d’aria che ha provocato decine di milioni di danni all’agricoltura e alle infrastrutture.Coldiretti denuncia danni milionari alle colture di riso in provincia di Pavia e di mais in provincia di Mantova.

Il ministro Bellanova, come sempre non pervenuta, per qualche ora non pensi a regolarizzare gli immigrati e si degni di prestare ascolto a Coldiretti e alle richieste di aiuto degli agricoltori lombardi. Lo diciamo anche al premier Conte: non esistono solo i clandestini da smistare dopo gli sbarchi in Sicilia, in Italia ci sono anche gli italiani, che lavorano, pagano le tasse e hanno diritto di ricevere attenzione dal Governo quando hanno problemi gravi come questi. Lo dichiara l’on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.