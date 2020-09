Manomessi i manifesti elettorali. A Saronno Gilli, Pd e Forza Italia presi di mira

A ormai pochi giorni dalle elezioni amministrative a Saronno il clima elettorale continua ad essere particolarmente teso.

Ignoti hanno imbrattato con un adesivo con la scritta “Stay safe and Fagioli sindaco” i manifesti elettorali del candidato sindaco Pierluigi Gilli, del Partito Democratico e di Forza Italia. I manifesti colpiti sono nelle bacheche in viale santuario, in via Varese e in via sampietro.

A segnalare l’accaduto su Facebook è Pierluigi Gilli: «La democrazia è una gran bella cosa – ha commentato sull’accaduto l’ex primo cittadino -. Se tutti la rispettano, ovviamente. Ecco un esempio anormale, che non fa ben sperare… Manomissioni dei miei cartelli elettorali. Pazienza, rimedieremo anche a queste intemperanze. È proprio il caso di dire a voce alta: torniamo alla normalità!».

