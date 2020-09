Manuela Scidurlo va da sola. “Fratelli d’Italia è cresciuta nei territori, lentamente”

I big della Provincia, della Regione, e anche del Parlamento europeo per sostenere Manuela Scidurlo e la sua corsa solitaria alla carica di sindaca. A Somma Lombardo, ormai si sa, è una corsa a tre.

Sabato 5 settembre si sono presentate – quasi in contemporanea – due liste che fino a poche settimane fa erano unite, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Che invece si sono lanciate frecciatine a distanza e non lasciano nemmeno molti margini per un accordo in vista di un ipotetico ballottaggio.

Alla biblioteca Aliverti è stato il turno del partito di Giorgia Meloni, a un’ora di distanza dalla riunione più intima dei forzisti nella sede di via Roma. Scidurlo ha sciorinato i punti focali del programma per l’amministrazione della città, mentre il rappresentante del partito a livello regionale, il vice-coordinatore Fabio Raimondo, rimarcava la distanza con il partito di Matteo Salvini.

«In questi anni – ha esordito Scidurlo, che in questa legislatura siede in Consiglio e ha quindi voluto rivendicare il suo lavoro – abbiamo presentato molte mozioni, alcune delle quali votate all’unanimità. Segno che noi teniamo alla città e facciamo proposte; una buona idea non ha colore politico».

Manuela Scidurlo

«La prima cosa da fare – ha spiegato la candidata – è razionalizzare la macchina comunale. Poi bisogna fare qualcosa in concreto per la valorizzazione del centro storico. I contributi proposti dalla giunta Bellaria per il rifacimento delle facciate è una misura spot: noi puntiamo alla riqualificazione di intere vie e quartieri». E poi menziona la piattaforma ecologica, che in questo momento è «sottodotata. Noi puntiamo a farla funzionare sette giorni su sette».

Il centro sportivo Mossolani

Sul Mossolani – questione sempre dibattuta in campagna elettorale – il programma di Fratelli d’Italia prevede «il completamento con i servizi necessari al territorio: campi da tennis, calcetto, basket e beach volley».

La creazione di uno “spazio associazioni”

«Vogliamo creare uno spazio che riunisca tutte le associazioni di Somma Lombardo, cercando di andare incontro alle loro esigenze. Ma – precisa – non intendiamo realizzarlo in centro, bensì fuori, per valorizzare anche i quartieri più periferici»·

Lo strappo con il centrodestra: “Non ci sentivamo rappresentati”

A precisa domanda, Scidurlo risponde in modo secco: «Ci siamo separati con la coalizione perché non ci sentivamo minimamente rappresentati dal candidato sindaco». Già a gennaio, prima della presentazione ufficiale della coalizione (quando la Lega era già d’accordo sul proporre il nome di Alberto Barcaro, forte dei sondaggi nazionali), la leader di Fratelli d’Italia aveva lasciato aperta la porta sul nome, salvo poi convergere sul consigliere del Carroccio. Rimangono quindi dei dubbi sui motivi che hanno portato a una clamorosa scissione a poche settimane dalla chiusura delle liste, quando Barcaro era già da tempo il candidato sindaco ufficiale. Sia nella sede di FI in via Roma sia in biblioteca i commenti rivolti all’altra parte non sono stati certo benevoli.

