Mastini, è il giorno del rinnovo per i fratelli Mazzacane

Si allarga lo zoccolo duro dei Mastini Varese Hockey: dopo l’annuncio – dato ieri – del rinnovo di tre veterani come Andreoni, Di Vincenzo e Odoni, tocca oggi ad altri due “volti notissimi” della formazione giallonera confermare la propria presenza per la stagione ventura. Si tratta di Erik e Michael Mazzacane, l’uno jolly difensivo e l’altro agile perno dell’attacco.

Michael, classe 1988, arriva da una stagione in cui ha avuto un buon minutaggio da parte dell’ex coach Massimo Da Rin, concludendo la propria annata con 2 gol e 11 assist tra regular season e playoff (troncati dall’emergenza sanitaria). Rapido e bravo dal punto di vista tecnico, Michael fa del movimento e dell’agilità le sua armi di forza nel terzo d’attacco.

Erik invece ha avuto meno possibilità di mettersi in mostra nella scorsa annata e, pur avendo giocato a lungo in attacco, è stato ormai “riconvertito” a ruoli difensivi; classe 1994, vanta però una militanza più lunga in giallonero (10 stagioni contro le 8 del fratello) visto che rispetto a Michael non ha quasi mai giocato altrove.

Entrambi quindi saranno a disposizione di coach Claude Devèze e contribuiranno ad allargare la “base varesina” di una squadra che ora è attesa al mercato in entrata, al di là di qualche altra riconferma ancora da perfezionare. Certo la situazione legata alla pista non aiuta – lunedì 7 è previsto un incontro tra il Comune e Acsm-Agam (la società che ha vinto il bando per ricostruire il PalAlbani) e sul tavolo ci saranno i preventivi e i progetti per la costruzione della tensostruttura all’antistadio. Vedremo se dal meeting emergerà qualche certezza in più sui tempi di realizzazione.