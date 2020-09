I Mastini ripartono tra tante difficoltà: “Ma gli obiettivi non cambiano”

La scorsa stagione, a pochi passi dall’esordio ai playoff, si è conclusa bruscamente a causa del virus che ha cambiato la vita a tutti. I Mastini erano pronti, carichi e pieni di ambizioni, e ora si ritrovano a quasi sei mesi di distanza, a iniziare una stagione che è già partita con il piede sbagliato, non potendo utilizzare il PalaAlbani e dovendo così fare un grande lavoro di logistica per riuscire a organizzare allenamenti e partite, non solo della prima squadra ma anche delle giovanili.

Il primo passo della stagione 2020-2021 dei gialloneri si è svolto al Palace Hotel di Varese, dove c’è stata la presentazione da parte della dirigenza del nuovo allenatore Claude Devéze. Domani, venerdì 11 settembre ci saranno i primi allenamenti. Il 26 settembre dovrebbe iniziare il campionato – con lo stesso regolamento dell’anno scorso -, con il primo impegno a Torre Pellice contro la Valpeagle. Il settore giovanile svolgerà degli allenamenti “off ice” a Varese in una palestra messa a disposizione dell’amministrazione comunale. Con l’allenatore della prima squadra verrà valutata la stessa possibilità anche per la prima squadra.

Il primo a parlare è stato il presidente Matteo Torchio, che affronta la parte sportiva ma anche la situazione difficile dovuta alla chiusura dell’impianto sportivo di via Albani: «Sarà una conferenza stampa differente dal solito. In questi mesi c’è stato modo di parlare e tante preoccupazioni e perplessità sono venute, ma noi abbiamo lavorato in sordina per poter arrivare qua senza mai abbandonare il nostro progetto. Vogliamo portare alti risultati a Varese. Ci sono stati momenti difficili: la chiusura anticipata del campionato che ci ha lasciato l’amaro in bocca, l’altra è la chiusura di casa nostra (il Palalbani, ndr), dovendosi organizzarsi per giocare da un’altra parte. Dobbiamo dare risposte ai tifosi, alla città e a tutto il settore giovanile. Ci sono difficoltà, con il Covid ci saranno anche a breve».

«Il roster – prosegue il numero uno giallonero – l’abbiamo dovuto rivedere quasi completamente anche perché lo spostamento in un altro palaghiaccio ha per noi dei costi che ci costringono a fare altri ragionamenti. Dovrei ringraziare a nome della società i tifosi che ci sono stati vicino, i genitori che nel buio più totale ci stanno seguendo e i nostri sponsor. Notizia di oggi: Openjobmetis ha confermato il suo ruolo di main sponsor, con l’Istituto Beccaria che diventerà a sua volta un altro main sponsor, senza dimenticare O. Chiudo con una chicca: Marcello Borghi farà parte ancora del nostro team. Stasera ufficializziamo che ci alleneremo come prima squadra e giocheremo al PalaAgorà alle ore 19.00 al sabato, mentre il settore giovanile verrà distriubuito sulle strutture che hanno ghiaccio vicino a noi. Stiamo aspettando il protocollo definitivo per le partite da parte delle Federazione, così da dire quale sarà il numero di spettatori».

Il sindaco di Varese Davide Galimberti spiega passo per passo quale è stato il lavoro dell’amministrazione comunale e qual è la situazione per le piste del ghiaccio in città: «Siamo qui per manifestare la vicinanza a una realtà importante per il territorio. Lo scorso anno avevamo annunciato il nuovo palazzetto del ghiaccio e l’iter di approvazione si è concluso con un operatore che lo realizzerà, in anticipo con i programmi. È un investimento significativo che fa la città, si parla di circa 10 milioni di euro. La chiusura del Palaghiaccio è stata certificata da un organo esterno, che non c’entra nulla con l’amministrazione. Ci stiamo adoperando per riuscire a realizzare la cosiddetta “pista provvisoria”. Non stiamo parlando della pista di Natale, ma di un nuovo impianto sportivo per dimensione, importanza. Doveva essere realizzato entro settembre 2021 e stiamo anticipando la realizzazione un anno primo, con tutte le difficoltà del caso».

«È necessario – prosegue il primo cittadino di Varese – che le associazioni e la città capiscano quale può essere la funzione oggi ma domani. Purtroppo gli eventi ci hanno portato ad anticipare tutti i discorsi. Siamo consapevoli dei disagi e ne siamo dispiaciuti; stiamo parlando per capire le esigenze di tutti. L’impegno che ci siamo assunti come amministrazione è quello di fornire una serie di soluzioni il più in fretta possibile. L’obiettivo è quello di permettere ai Mastini di allenarsi nell’impianto provvisorio ed entro due anni riuscire a realizzare il nuovo impianto in via Albani. Siamo in un’epoca particolare: quando il quadro sarà definito, con tutte le ipotesi sul piatto, L’investimento sarà importante, le date le daremo quando la scelta sarà compiuto e la città condividerà questa scelta, soprattutto quando all’interno di questa struttura andranno ad allenarsi dei ragazzini».

Andre Longhi, vicepresidente dei Mastini: «Volevo rafforzare i ringraziamenti allo staff. Non è stato facile in questi mesi stare uniti e portare a casa il progetto. In alcuni momenti siamo stati anche disperati, stare uniti ci ha dato la forza per raggiungere l’obiettivo di fare la squadra e riuscire a far giocare i ragazzi, che sono la nostra forza. Sono contento dei risultati ottenuti e spero di raggiungerne altri nel prossimo futuro. Riguardo al discorso Palaghiaccio non ho mai notato qualcuno remare contro, abbiamo sempre cercato di trovare una soluzione comune. Spero che il nostro impegno per risolvere tutte le problematiche vengano apprezzate da tutti; è stato un duro impegno».

Matteo Malfatti, direttore sportivo del club: «Il 20 faremo la presentazione vera e propria della squadra. Parliamo della squadra, partendo dalla presentazione del nuovo allenatore, Claude Deveze, che da subito si è messo in gioco. Mi ha detto subito che gli piacciono le sfide. Per me è stato un ottimo motivo per fare questa scelta. Arriva con ottime referenze. Riguardo alla squadra, l’obiettivo è stato quello di arrivare a fare tutto il possibile per riuscire quanto iniziato lo scorso anno. Eravamo a un passo dal fare un grande risultato e quest’anno puntiamo agli stessi obiettivi. Cerchiamo di mantenere l’ossatura della squadra e a partire dalle prime scelte fatte sono state prese

L’ultimo a prendere parola è il neo allenatore Claude Devéze: « Quando ho avuto il primo contatto con Matteo mi ha spiegato la situazione qui a Varese ma gli ho risposto che non ero spaventato. Sono anzi contento di essere qui in questo momento: mi piacciono le sfide e penso solo a fare meglio possibile. Non ci sono problemi riguardo agli spostamenti, basta avere il supporto dei giocatori. So che non sarà un lavoro normale, lavoreremo magari di più a video. Questa è la mia filosofia e spero che tutti la seguano, tutti con lo stesso obiettivo soprattutto sul ghiaccio».