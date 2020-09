Matteo Capriolo rieletto all’unanimità segretario dei Giovani Democratici

Ieri pomeriggio presso gli spazi adibiti al dibattito politico della Festa de L’Unità del Borgorino a Cassano Magnago si è tenuto il Congresso Provinciale dei Giovani Democratici di Varese.

Matteo Capriolo, 23 anni, segretario uscente e unico candidato alla Segreteria provinciale della giovanile del Partito Democratico è stato rieletto all’unanimità dall’assemblea congressuale.

“Un grande onore, per me, essere rieletto alla guida di questa organizzazione giovanile – dichiara Capriolo -. Il prossimo anno avremo tante sfide da affrontare e la nostra comunità sarà pronta per dare un importante contributo al Partito Democratico. Siamo una delle organizzazioni giovanili più importanti del panorama provinciale e non vogliamo farci sfuggire l’occasione di poter tornare ad ascoltare la voce di tanti giovani che spesso vengono ignorati”.

Ambiente, scuola, lavoro, amministrative. Tanti sono i temi toccati nella relazione di Capriolo durante il dibattito congressuale che ha visto una discussione partecipata da tanti iscritti della provincia nel più rigido rispetto delle norme sul distanziamento. A portare i saluti istituzionale a nome del Partito Democratico erano presenti Giovanni Corbo, segretario provinciale del PD, Alice Bernardoni vicesegretaria provinciale del PD, Samuele Astuti, consigliere regionale e il Senatore Alessandro Alfieri.