Mensa del Padre Nostro di Castellanza: “Ci servono olio, marmellata, carne e tonno”

La Mensa del Padre Nostro di Castellanza ha ripreso il primo settembre, con il Banco Alimentare, la distribuzione settimanale di pacchi spesa alle 161 famiglie che ne hanno fatto richiesta (85 italiani 76 stranieri – totale assistiti 489 di cui 154 minori).

Grazie al contributo delle 138 famiglie solidali, della Tabaccheria Saravalli, dei supermercati Gigante e Tigros con la spesa sospesa riusciamo ad affrontare ed esaudire i bisogni dei fruitori.

In questo inizio l’associazione è in difficoltà con alcuni alimenti: olio, marmellata, carne in scatola e tonno

Due le possibilità per aiutarci: lasciare gli alimenti alimenti nei carrelli della spesa sospesa, consegnarli presso la nostra sede del banco alimentare entrata da piazza mercato il martedì e il giovedì mattina dalle 9 alle ore 11.

Lunedì 14 settembre, dopo sei mesi di chiusura (10 marzo) la Mensa del Padre Nostro riprende la distribuzione di alimenti freschi nella nostra sede di via Bettinelli dalle ore 15,30 dal lunedì al venerdì; dalle ore 10 il sabato mattina.