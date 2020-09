Mercoledì a Varese la Manifestazione regionale antirazzista e antifascista

Lo scorso 28 agosto si sarebbe dovuta tenere a Varese la Manifestazione regionale antirazzista e antifascista, una scelta che omaggiava la data dello storico discorso “I Have a Dream” tenuto da Martin Luther King il 28 agosto del 1963. Gli organizzatori sono stati costretti al rinvio per colpa del maltempo, riorganizzando il tutto per il prossimo 11 settembre, altra data significativa per i tanti fatti successi negli anni in questo giorno: oltre le Torri Gemelle, il golpe in Cile (1973) e, a metà mese del 1982, il massacro di Sabra e Chatila. A causa dell’indisponibilità di Piazza Repubblica, venerdì 1 settembre 2020, a partire dalle 17.00, la Manifestazione si terrà in Piazza del Podestà (“del Garibaldino”), a Varese.

«Nel rispetto rigoroso di tutti gli accorgimenti anti pandemia, realizzeremo una Manifestazione variegata e colorata che sarà anche occasione per riflettere su alcuni argomenti al centro del dibattito pubblico in un periodo di forti turbolenze e di grandi problematiche – spiega Giuseppe Musolino -. Cercheremo di offrire spunti di discussione che possano dare un senso a parole-concetti, a idee e pratiche possibili e necessarie. Le parole devono tornare a essere pietre e, aggiornate, devono avere un senso compiuto: corrispondere ad azioni concrete, continue, durature. Vanno riconsiderate e revisionate parole come multiculturalismo e interculturalità, in un’Europa che vive una crisi politica e di senso comune a tutto l’Occidente. Occorre una diversa impostazione, transculturale, che superi definitivamente la visione eurocentrica (e una posizione di primato occidentale) che è all’origine della crisi stessa, una crisi politica e socio-culturale».