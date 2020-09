Metà dei tamponi processati: 7 nuovi positivi nel Varesotto, 125 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di lunedì 14 settembre, risultano 7 nuovi contagi da SARS-CoV-2 in provincia di Varese, un numero più basso rispetto ai giorni precedenti ma più alto rispetto a lunedì scorso quando venne riscontrato un solo nuovo caso. Inoltre, il numero di tamponi processati oggi è di meno della metà della media dell’ultima settimana: solo 7.931 in tutta la Regione. Resta confortante il fatto che il numero di pazienti in terapia intensiva sia rimasto invariato nelle ultime 24 ore.

In Lombardia a fronte di 7.931 tamponi effettuati sono 125 i nuovi positivi riscontrati, per una percentuale pari all’1,57%.

I dati di lunedì 14 settembre in tutta la Lombardia:

– i tamponi effettuati: 7.931, totale complessivo: 1.830.924.

– i nuovi casi positivi: 125 (di cui 12 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 77.715 (+64), di cui 1.388 dimessi e 76.327 guariti

– in terapia intensiva: 28 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 262 (+10)

– i decessi, totale complessivo: 16.901 (+2)

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +44, di cui 21 a Milano città

Bergamo: +13

Brescia: +15

Como: +11

Cremona: 0

Lecco: +1

Lodi: 0

Mantova: 0

Monza e Brianza: +31

Pavia: 0

Sondrio: 0

Varese: +7