“Mezzo mondo” si picchia a Busto Arsizio, sabato agitato per gli agenti del commissariato

Appena passata la mezzanotte di sabato, è stata segnalata una seconda rissa in via Vespri Siciliani. Gli agenti del Commissariato di Busto Arsizio intervenuti si sono trovati di fronte due persone di 34 e 28 anni, originarie dello Sri Lanka, in evidente stato di alterazione dovuto probabilmente al troppo alcool ingerito, che lamentavano di essere stati percossi da quattro persone transitate poco prima a bordo di un’autovettura.

Rintracciato il conducente del mezzo, un sudamericano di 44 anni, accompagnato da tre concittadini, riferiva d’aver schivato i due cingalesi che gli si erano parati davanti improvvisamente, tanto da andare a collidere con un mezzo parcheggiato, mentre i due cingalesi erano intenti a picchiarsi tra di loro. Riportati tutti alla calma, si è proceduto anche a carico del conducente del mezzo, in quanto è stata sequestrata l’auto risultata sprovvista di assicurazione.

Nel pomeriggio di sabato nel parcheggio della Stazione la volante è stata chiamata a sedare una rissa. Tre cittadini stranieri quarantenni, provenienti dal nord Africa, non si sono trovati d’accordo sul pagamento di alcuni lavori effettuati, passando alle vie di fatto. Dopo essersele date di santa ragione, all’arrivo della pattuglia hanno mostrato ognuno i segni e i lividi quali conseguenze dei colpi che si erano inflitti tra loro.

Per fortuna nulla di particolarmente grave, anche se al momento dell’intervento della volante solo uno dei contendenti ha chiesto di essere accompagnato al pronto soccorso, riferendo di non sentirsi molto bene, mentre gli altri due hanno deciso di ricorrere alle cure solo una volta terminati gli atti in Commissariato. Tutti e tre, infatti, dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di rissa.