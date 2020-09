A Milano per le donne in menopausa cure e assistenza specifica all’ospedale Macedonio Melloni

Milano è un passo avanti nella cura delle patologie al femminile. Grazie al progetto ‘Ospedale della donna’ il Macedonio Melloni vanta una serie di percorsi specifici dedicati alla cura e all’assistenza della donna.

Si parte dalle attenzioni dedicate alla fase dello sviluppo (11-18 anni) e si passa all’età fertile e della riproduzione (19-50 anni), per introdurre il tema della menopausa (45/50 – 65 anni) e infine la senescenza (oltre i 65 anni).

Nell’affrontare un tema così complesso come quella della menopausa la struttura ospedaliera del Macedonio Melloni si pone come centro di eccellenza, capace di mettere al centro il benessere psico-fisico delle donne di ogni età.

La pelle, come cambia in menopausa, prendiamocene cura con costanza

Con l’ingresso nel periodo della menopausa il corpo femminile perde nella quasi totalità gli ormoni femminili quali estrogeni e progesterone, che sono in grado di controllare la salute e la bellezza dei tessuti primo fra tutti la pelle. Con il calo degli ormoni l’epidermide, a partire da quella del viso, perde elasticità e morbidezza per cui è importante prendesi cura della cute, scegliendo di detergerla e nutrirla adeguatamente con i prodotti che ci regala la cosmesi di ultima generazione.

Le creme consigliate dopo i 50 anni vantano formule specifiche che limitano la comparsa delle rughe, forniscono maggiore idratazione e aiutano a risollevare l’ovale del viso ridando tonicità.

Dopo i 50 anni la pelle ha bisogno di maggiori cure, e dotarsi della migliore crema viso in menopausa è essenziale per la bellezza dell’epidermide.

Per la cura della pelle si parte dall’uso di detergenti delicati e si passa all’utilizzo di creme visto nutrienti, perfette quelle a base di acido ialuronico o collagene. Un aiuto fondamentale ci arriva dal tipo di alimentazione, ricca di vitamine C ed E, antiossidanti e acidi grassi Omega3. Non può mancare la scelta di idratarsi costantemente bevendo almeno 1 litro e mezzo o due d’acqua al giorno.

Affrontare la menopausa nel modo più naturale possibile: tanti consigli per viverla al meglio

Come consigliano gli esperti di settore è bene affrontare la menopausa senza drammi, cercando di viverla al meglio. La menopausa, è bene tenerlo a mente, non è una malattia, ma una fase della vita che una donna deve imparare ad affrontare senza ansie e con estrema serenità, ma seguendo tutta una serie di regole e consigli.

Fra i suggerimenti per trascorrere al meglio questa fase della vita non dobbiamo assolutamente dimenticare l’obbligo di effettuare regolari controlli medici, soprattutto per seguire un corretto programma di prevenzione. Non possono mancare esami specifici fra cui pap test, controllo delle feci, ecografie trans vaginali e pelviche e MOC.

Entrando nella fase della menopausa è bene tenere sotto controllo il peso, evitando di ingrassare troppo, sfruttare l’aiuto dei fitoestrogeni, che migliorano i sintomi della menopausa, ampliare il consumo di determinati alimenti quali riso e soia, che procurano un’azione benefica sull’organismo, limitare al minimo o addirittura eliminare il consumo di superalcolici e fumo, riposare adeguatamente, e infine fare regolare attività fisica, soprattutto scegliendo di muoversi e camminare con costanza tutti i giorni.