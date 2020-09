Minacce ad un’anziana di Albizzate, “dammi 150 euro o ti brucio la casa”. Arrestato un 46enne

Nella serata di ieri, martedì 22 settembre, i carabinieri della Stazione di Albizzate hanno arrestato un uomo di 46 anni, italiano e pregiudicato, per il reato di estorsione. Secondo la ricostruzione die fatti dei carabinieri l’uomo aveva scritto una lettera indirizzata ad un’anziana signora di Albizzate, minacciandola di dare fuoco alla sua casa se non avesse messo 150 euro in una scatola di sigarette posta poco lontano dalla sua abitazione.

La donna ha immediatamente informato dell’accaduto i carabinieri di Albizzate che, coordinati da militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Gallarate, hanno effettuato una mirata attività di indagine che ha permesso di fermare l’autore delle lettere minatorie proprio mentre stava provando a recuperare i soldi estorti alla vittima.

L’uomo è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza; nella giornata di oggi ha celebrato il rito direttissimo presso il Tribunale di Busto Arsizio, all’esito del quale è stato condannato alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.