È morta Enrica Vanoli, dottoressa e anima del Corpo Filarmonico di Malnate

È morta dopo una lunga malattia a 61 anni Enrica Vanoli, dottoressa, primo flauto e vicepresidente del Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate. (foto dal sito del Corpo Filarmonico Cittadino in occasione del concerto del 6 gennaio 2020 al “don Gnocchi”)

Da sempre protagonista nel cuore di tutte le attività della banda malnatese, ma anche negli spettacoli che il Corpo Filarmonico ha negli anni messo in scena. Era primo violino dell’orchestra, vicepresidente ma anche la voce che accompagnava e spiegava i brani che venivano eseguiti. Una persona colta e appassionata.

Alessio Radaelli, presidente del Corpo Filarmonico, la ricorda con emozione: «È una donna che ha vissuto al servizio di una famiglia, che è la banda di Malnate. Da 50 anni ne è stata parte attiva: è entrata giovanissima e da allora è sempre stata un punto di riferimento per tutte le generazioni che si sono succedute. In tutti questi anni ha perso forse due prove, tanto era l’amore ma anche la dedizione per il Corpo Filarmonico. Per noi è stato uno dei cardini di riferimento».

Il funerale sarà giovedì 24 settembre alle ore 14.30 alla Chiesa Parrocchiale San Martino di Malnate.