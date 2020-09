Moto2 in pista al Montmelò: obiettivo punti per le MV Agusta

La prova convincente nel secondo weekend di gara a Misano Adriatico ha messo fiducia nel serbatoio delle MV Agusta del Forward Racing impegnate nel mondiale di Moto2. I piloti della casa varesina, Stefano Manzi e Simone Corsi, hanno raggiunto con il resto del circus il tracciato di Barcellona per il gran premio di Catalogna in programma domenica 27 settembre.

I progressi mostrati in Italia però, andranno riconfermati al Montmelò dove la speranza è quella di mandare almeno una moto al Q1 o comunque di qualificarsi in posizioni migliori rispetto alle gare precedenti. Ci ripetiamo, visto che lo abbiamo già scritto, ma è una condizione necessaria se Manzi e Corsi vogliono entrare stabilmente in zona punti, che poi è l’obiettivo percorribile in questo momento per le F2 della Schiranna.

Le prime prove libere, quelle del venerdì mattina, non hanno dato segnali troppo incoraggianti con le F2 oltre la ventesima posizione, ma naturalmente c’è tempo per recuperare in vista delle qualifiche.

Nel corso della sua lunga carriera, Simone Corsi ha già sfiorato per due volte il podio della Moto2 in Catalogna (4° nel 2011, 5° nel 2012) mentre Manzi non ha mai fatto risultato da quelle parti. La gara del Montmelò sarà importante anche in chiave campionato: tre italiani occupano le prime tre posizioni della Moto2 ma la lotta per il titolo resta apertissima.