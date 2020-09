Motonautica, il lago Maggiore farà da sfondo al Campionato del mondo 2020

Tornano gli offshore sul Lago Maggiore.

L’edizione 2020 del Campionato del mondo di motonautica si terrà a Baveno (Vco) nella cornice del Golfo Borromeo.

La competizione, organizzata dalla Federazione italiana motonautica, avrà luogo dal 30 settembre al 4 ottobre 2020 e si preannuncia una manifestazione internazionale di prestigio. Gli organizzatori locali sono, Ovest Destination, società di eventi guidata da Gianfranco Ercolano e la famiglia Zacchera, punto di riferimento per l’hotellerie di eccellenza, che in qualità di main sponsor riaprirà le stanze del Grand Hotel Dino – chiuso da Gennaio – per ospitare in tutta sicurezza atleti, vip e visitatori.

L’evento, patrocinato da Terre Borromeo, prevede tre gare di campionato del mondo classe 3D nell’arco di cinque giorni, con inizio alle ore 18 di mercoledì 30 settembre e conclusione nel pomeriggio di domenica 4 ottobre, quando si terrà la cerimonia di premiazione del campione del mondo. Nella competizione saranno coinvolte circa venti imbarcazioni omologate UIM (Union internationale motonautique) e rispondenti alle direttive europee in termini di sicurezza e ambiente. Abbinate all’evento anche alcune delle prove del campionato italiano di altre classi, quali l’endurance gruppo B; Honda offshore e formula junior.

L’area di lago interessata dal percorso è quella racchiusa tra le isole e le rive della cittadina Piemontese.

Dettagli e programma