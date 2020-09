Motrix, la reazione di Zeni: “Vogliono andare per vie legali? Facciano pure”

«Noi stiamo ancora aspettando i pagamenti degli affitti arretrati. In base a cosa vogliono andare per vie legali? A che diritto? A questo punto lasceremo giudicare a un tribunale». Il sindaco di Cavaria con Premezzo Franco Zeni risponde a stretto giro alle dure parole della Motrix, che ha convocato una conferenza stampa per annunciare l’addio al centro sportivo di via Marcora.

«Noi non abbiamo mandato via nessuno – dichiara Zeni – stiamo aspettando che ci paghino quello che ci spetta. Loro hanno ancora le chiavi del centro sportivo, se vogliono andarsene lo facciano anche in fretta: hanno lasciato macchine, bombole abbandonate».

Sul centro estivo, gestito dalla Motrix negli ultimi 15 anni, il sindaco di Cavaria afferma che di aver chiesto all’associazione di implementare la loro proposta, ma che «non ci hanno mai risposto. Non hanno mai implementato il loro programma».

«Al momento – aggiunge Zeni – stiamo aspettando che liberino l’appartamento, costantemente occupato con macchine abbandonate all’ingresso». «Se vogliono andare per vie legali, facciano pure, per noi non c’è problema. Noi siamo disposti a parlare, ma se preferiscono farlo tramite i giornali è una loro decisione. Il Comune di Cavaria rimane dov’è, il signor Vignali è itinerante».