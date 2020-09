Musica dal vivo tra boschi e vicoli del borgo medievale di Arcegno

Sabato 12 settembre la musica torna nei boschi con la Camminata musicale di Arcegno, un piccolo borgo medievale del Locarnese, immerso in una natura misteriosa a poca distanza dal Monte Verità.

Luoghi dove natura e misticismo si mescolano, e dove si snoda la Camminata musicale, un percorso fra i boschi e i vicoli storici in cui si potranno ascoltare dal vivo musicisti e gruppi dei generi più diversi, dalla musica dialettale al pop.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Losone, prenderà avvio al Prato delle Streghe (in via Enrico Pestalozzi, ad Arcegno). Dalle 13.30 alle 15 ogni 30 minuti sarà proposto un nuovo giro. I concerti e gli spettacoli sono riproposti all’arrivo di ogni nuovo gruppo. Per raggiungere il Prato delle Streghe è anche possibile usufruire delle due navette gratuite che partono dal posteggio delle Scuole medie di Losone.

Il pubblico sarà accolto dal jazz della fisarmonica di Danilo Boggini all’ingresso del Parco del Bosco di Maia. Si proseguirà con la musica popolare dei Gyrumetha nella radura della Scuola nel Bosco, quindi all’Anfiteatro dei boschi si esibiranno Camila Koller e Elias Bertini. Prima di ascoltare la musica da camera di Magda Bianchini e Stefano Marcionelli nel nucleo medievale di Arcegno, ci sarà un piccolo rinfresco. Quindi, di fronte alla chiesta trecentesca di Sant’Antonio Abate, si esibiranno i Country Street Dancers. Infine, all’Antico Lavatoio sarà possibile assistere a uno spettacolo per bambini e famiglie. A partire dalle 16.30 fino alle 19.30 saranno disponibili le navette per tornare alle scuole.

Per ragioni organizzative è necessario prenotarsi entro giovedì 10 settembre scrivendo a comunicazione@losone.ch indicando: nome, luogo di partenza (scuole o Arcegno), numero di partecipanti (eventualmente anche telefonando al +41 91 785 76 29).