Musica, parola e passi nella natura, per ricordare Alex Langer

“Continuate in ciò che era giusto”: un pomeriggio nella brughiera, immersi nel verde per ricordare – a 25 anni dalla scomparsa – la figura e l’opera di Alex Langer, ambientalista e pacifista, politico e giornalista.

L’evento è proposto dalla guida ambientale Walter Girardi, insieme alla casa editrice People (che a Langer ha dedicato anche un libro). Il pomeriggio prevede una camminata letteraria e un live ambient guitar con Federico Calandra “Virus”.

Appuntamento sabato 26 settembre 2020, alle 16.45, al parcheggio del Centro Parco Ex Dogana Austroungarica di Lonate Pozzolo in località Tornavento (ingresso da Via del Gregge).

Ci sono venti posti dispononibili, prenotazione obbligatoria su parcopertutti@gmail.com – Walter 339.2904469 Quota di partecipazione 10,00 €

Obbligatorio l’uso della mascherina