Nel Varesotto 15 nuovi casi ma focolai sotto controllo, in Lombardia 224

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di venerdì 18 settembre, risultano 15 nuovi contagi da SARS-CoV-2 in provincia di Varese. Oggi, grazie ad un report più dettagliato comunicato da Ats Insubria, sappiamo anche qualcosa in più sulla situazione complessiva della provincia.

Sappiamo, ad esempio, che le persone attualmente positive al virus nel territorio di competenza di Ats Insubria sono 607 mentre i contatti sottoposti a indagine 537 per un totale di 1144 persone poste in isolamento obbligatorio e fiduciario. Le persone ricoverate (tra il Varesotto e il comasco) sono 55. In tutta la provincia ci sono 16 focolai: di questi sono 11 i casi famigliari che coinvolgono 2 o al massimo 3 persone, 4 riguardano rientri dall’estero. Alta attenzione in una grande ditta dove sono stati riscontrati 6 lavoratori positivi (leggi tutto il report qui).

In Lombardia su 16.828 tamponi processati sono 224 i nuovi positivi riscontrati per una percentuale pari all’1,29%. Crescono di due pazienti le terapie intensive e di 8 i posti letto occupati nei reparti ospedalieri.

I dati di venerdì 18 settembre in tutta la Lombardia:



– i tamponi effettuati: 16.828, totale complessivo: 1.906.689.

– i nuovi casi positivi: 224

– i guariti/dimessi totale complessivo: 78.240 (+130), di cui 1.413 dimessi e 76.827 guariti

– in terapia intensiva: 32 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 284 (+12)

– i decessi, totale complessivo: 16.908 (+2)

Nuovi casi nelle province lombarde

Bergamo 15659 +15

Brescia 16976 +22

Como 4526 +7

Cremona 6909 +5

Lecco 3077 +4

Lodi 3767 +4

Monza Brianza 6567 +17

Milano 27946 +81

Mantova 4162 +11

Pavia 5997 +32

Sondrio 1651 +1

Varese 4476 +15

I nuovi casi nelle ultime 24 nei comuni

Busto Arsizio +3

Cislago +2

Gerenzano +2

Varese +1

Gallarate +1

Gavirate +1

Vergiate +1

Olgiate Olona +1

Ferno +1

Casorate Sempione +1

Bardello +1