Nel Varesotto 17 nuovi contagi, 216 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di domenica 27 settembre, risultano 17 i casi di cittadini positivi al coronavirus nel Varesotto, mentre sono 216 in tutta la regione di cui 38 “debolmente positivi” e 2 a seguito di test sierologico.



A fronte di 16.567 tamponi effettuati i nuovi positivi rappresentanto una percentuale pari all’1,3 del totale.

I dati di domenica 27 setembre

– i tamponi effettuati: 16.567, totale complessivo: 2.068.416

– i nuovi casi positivi: 216 (di cui 38 “debolmente positivi” e 2 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 80.021 (+61), di cui 1.515 dimessi e 78.506 guariti

– in terapia intensiva: 31 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 302 (-10)

– i decessi, totale complessivo: 16.946 (+5)

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 99, di cui 56 a Milano città;

Bergamo: 6

Brescia: 20

Como: 6

Cremona: 5

Lecco: 4

Lodi: 3

Mantova: 1

Monza e Brianza: 24

Pavia: 13

Sondrio: 1

Varese: 17