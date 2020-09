Nel Varesotto ancora 23 tamponi positivi, in Lombardia 257 ma 3 ricoveri in meno in terapia intensiva

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di venerdì 11 settembre, risultano 23 nuovi contagi da SARS-CoV-2 in provincia di Varese.

In Lombardia a fronte di 17.986 tamponi effettuati sono 257 i nuovi positivi riscontrati, per una percentuale pari all’1,42%.

I dati di venerdì 11 settembre in tutta la Lombardia:

-i tamponi effettuati: 17.986, totale complessivo: 1.793.656.

-i nuovi casi positivi: 257 (di cui 33 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologico)

-i guariti/dimessi totale complessivo: 77.318 (+114), di cui 1.372 dimessi e 75.946 guariti

–in terapia intensiva: 27 (-3)

-i ricoverati non in terapia intensiva: 246 (-10)

-i decessi, totale complessivo: 16.896 (+4)

Nuovi casi nelle province lombarde

Bergamo 15555 +15

Brescia 16826 +41

Como 4456 +6

Cremona 6883 +4

Lecco 3043 +6

Lodi 3730 +3

Monza Brianza 6392 +31

Milano 27394 +78

Mantova 4116 +22

Pavia 5891 +21

Sondrio 1646 0

Varese 4371 +23

Nuovi casi nei comuni del Varesotto ultime 24 ore

Busto Arsizio +5

Cassano Magnago +2

Gallarate +2

Vedano Olona +2

Albizzate +1

Arcisate +1

Arsago Seprio +1

Cardano Al Campo +1

Casciago +1

Cislago +1

Daverio +1

Gorla Maggiore +1

Gorla Minore +1

Luino +1

Mesenzana +1

Saronno +1

Nuovi casi nei comuni del Varesotto da lunedì 7 a venerdì 11

Busto Arsizio +21

Gallarate +9

Varese +7

Saronno +5

Sumirago +5

Vedano Olona +5

Cassano Magnago +3

Lonate Pozzolo +3

Tradate +3

Casciago +2

Cislago +2

Luino +2

Porto Valtravaglia +2

Samarate +2

Sesto Calende +2

Solbiate Arno +2

Varano Borghi +2

Albizzate +1

Arcisate +1

Arsago Seprio +1

Azzate +1

Bardello +1

Biandronno +1

Buguggiate +1

Cairate +1

Cardano Al Campo +1

Carnago +1

Caronno Pertusella +1

Castellanza +1

Cittiglio +1

Daverio +1

Gavirate +1

Gorla Maggiore +1

Gorla Minore +1

Gornate-Olona +1

Grantola +1

Malnate +1

Mesenzana +1

Oggiona Con Santo Stefano +1

Somma Lombardo +1

Venegono Inferiore +1