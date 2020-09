Nella giornata “no” di Rovera, è festa varesina in GT4

La gara di domenica a Vallelunga, valida per il Campionato Italiano Gran Turismo di serie Endurance, è stata avara di soddisfazioni per Alessio Rovera. Il varesino della Ferrari, tricolore in carica nella serie Sprint, ha concluso al nono posto la prova laziale (come vi abbiamo raccontato QUI) anche a causa di una somma di fattori che non hanno certo aiutato l’equipaggio della 488 di Maranello della scuderia AF Corse.

Rovera (che gareggia in questa serie con Giorgio Roda e Antonio Fuoco) ha in particolare accusato un problema all’ABS che lo ha costretto a una fermata imprevista ai box, nella quale ha perso parecchio tempo; inoltre la sua vettura doveva scontare un handicap di 30″ per via della vittoria a Imola (chi vince la gara precedente per regolamento concede un vantaggio agli avversari nell’appuntamento successivo) e tutto ciò ha sfavorito il pilota di Casbeno e i suoi compagni, ora terzi in classifica.

Per il titolo assoluto però, tutto è ancora possibile: il regolamento permette a ogni iscritto di scartare il risultato peggiore, quindi a Monza il trio Fuoco-Rovera-Roda può legittimamente aspirare al bottino pieno.

CIGT ENDURANCE

Classifica assoluta (dopo 3 gare): 1) Comandini – Zug (Bmw Team Italia) 34; 2) Galbiati – Venturini (Lamborghini – Imperiale Rac.) 32; 3) Fuoco – Roda – ROVERA (Ferrari – AF Corse) 29; 4) Sims (Bmw Team Italia) 27; 5) Gianmaria – Pulcini (Lamborghini – VSR) 25.

GT 4 – FESTA VARESOTTA

La Mercedes Amg di Luca Magnoni

Il weekend di Vallelunga è stato però particolarmente buono per i varesini impegnati nella classe GT4, dove i “nostri” hanno conquistato due titoli italiani. La Porsche Cayman del Team Ebimotors (foto in alto), in particolare, ha vinto per la terza volta su altrettante gare la classifica GT4, regalando al castellanzese Sabino De Castro e al bustocco Paolo Gnemmi lo “scudetto” di categoria Pro-Am. A Vallelunga i due portacolori nostrani sono stati affiancati da un veterano del campionato assoluto, Vito Postiglione, che nel finale di gara ha trascinato la Cayman al successo. Ma Luca Magnoni, secondo alla bandiera a scacchi in GT4, non ha di che lamentarsi: il varesino – pilota ma anche titolare della Nova Race di Jerago con Orago – ha ottenuto il titolo italiano tra gli equipaggi “Am”, quelli formati solo da piloti non professionisti. Quello di Magnoni è anche il primo successo in Italia per la Mercedes Amg GT4, la vettura scelta da Nova Race per le proprie competizioni. Con Magnoni questa volta ha corso Francesco De Luca mentre in precedenza i suoi co-equipier erano stati Schjerpen (il norvegese è stato poi bloccato dai problemi di viaggio legati al Covid) e Zarpellon.

GT4 PRO-AM: 1) De Castro – Gnemmi (Porsche – Ebimotors) 60; 2) Pera (Porsche-Ebimotors) 40; 3) Riccitelli-Guerra-Neri (Bmw Team Italia) 30.

GT4 AM: 1) Magnoni (Mercedes-Nova Race) 60; 2) Di Giusto – Marchi (Porsche-Ebimotors) 45; 3) De Amicis (Porsche – Ebimotors) 30.

Il Campionato Italiano Gran Turismo ora si appresta a far entrare nel vivo anche la Serie Sprint di cui si è disputata fino adesso una sola gara. Il prossimo appuntamento è fissato per il primo weekend di ottobre al Mugello: Rovera avrà la medesima vettura e gareggerà con Roda mentre in GT4 c’è attesa per i neocampioni, anche se nella Sprint la concorrenza è maggiore.