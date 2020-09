Nessuna violenza all’asilo nido Giannina Tosi, il pm chiede l’archiviazione per le 5 educatrici

Nessuna violenza o vessazione sui bambini e per le cinque maestre dell’asilo nido Giannina Tosi indagate dalla Procura di Busto Arsizio arriva la richiesta di archiviazione da parte del sostituto procuratore titolare del fascicolo.

Sembra avviarsi verso un lieto fine la vicenda che ha suscitato molto scalpore lo scorso giugno quando, dalla denuncia di alcuni genitori, scattò l’indagine nei confronti di 5 educatrici della struttura comunale di via Espinasse a Busto Arsizio per maltrattamenti su minore. Tutti si affrettarono a chiedere subito le telecamere in tutti gli asili nido e, in effetti, c’era in atto un progetto proprio per installarle anche al Giannina Tosi da parte dell’amministrazione.

L’avvocato Davide Toscani, che ne difende quattro, ribadisce la sua convinzione dell’innocenza delle sue assistite: «Come avevo sostenuto sin dall’inizio non c’è un atto violento imputabile a loro. In questi mesi abbiamo depositato una mole di documenti e testimonianze enorme che comprova il corretto comportamento delle educatrici e il pm ha capito. Attendiamo l’udienza preliminare prima di cantare vittoria perchè il giudice dovrà valutare in maniera autonoma».