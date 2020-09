Nuovi murales per Porto Ceresio: nel weekend torna Mur_arte al lago

(Nella foto: artisti al lavoro nell’edizione del 2018) – Porto Ceresio continua ad arricchirsi di opere d’arte all’aperto. Nel fine settimana – sabato 3 e domenica 4 ottobre – torna Mur_Arte al lago, con due nuovi murales che andranno ad abbellire il lungolago Vanni. Al lavoro gli artisti del gruppo Crazy Artist e Giovanni Della Chiesa, che hanno vinto il concorso a cui hanno partecipato 11 bozzetti, selezionati da una giuria.

Il concorso, giunto alla settima edizione, sta trasformando il borgo sulle rive del Ceresio in una galleria d’arte allì’aperto. «L’iniziativa avviata nel 2014 si propone di abbellire il paese con la realizzazione di opere d’arte all’aperto – spiega l’assessore alla cultura Alessandro De Bortoli – Venti i murales già realizzati, tutti sul tema del lago nella sua accezione più ampia, come luogo della natura e della contemplazione, ma anche come luogo da vivere in armonia e come luogo d’incontro».

Gli artisti lavoreranno da sabato mattina e finiranno l’opera domenica pomeriggio. Con queste ultime due opere, i murales sul lungolago Vanni diventeranno 22 ai quali si aggiungono le sette ceramiche realizzare dagli studenti del liceo Frattini di Varese nel 2018 e nel 2019.

«Quest’anno, oltre ai murales sul lungolago, abbiamo posizionato altri sei murales nel centro storico del paese – aggiunge De Bortoli – Sono murales realizzati gratuitamente dagli artisti che compongono la Consulta degli Artisti di Porto Ceresio, che ricordano alcuni aspetti significativi della storia del paese, la pesca, le donne che lavano i panni nel lago, la storica processione della Madonna o l’artista Meme Bianchi. Ringraziamo gli artisti che hanno collaborato (Eugenio Ricci, Sergio Pegoraro, Anita Sauer e le Crazy Artist Alessandra, Elena, Simona e Valentina) e i portoceresini che hanno accettato con piacere di far collocare i pannelli sui muri perimetrali delle loro abitazioni. Un ringraziamento anche a Barbara e Lorenzo Barozzi che hanno realizzato in stazione una scritta di benvenuto a Porto Ceresio». Domenica 4 ottobre è prevista una breve inaugurazione con ritrovo presso la stazione ferroviaria.