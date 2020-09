I nuovi postivi in provincia di Varese sono 26, In Lombardia 203

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di martedì 29 settembre, risultano 26 nuovi casi di cittadini positivi al coronavirus nel Varesotto, mentre sono 203 in tutta la Regione Lombardia per una percentuale pari all’1,4% rispetto al totale dei tamponi effettuati.

In provincia di Varese la scorsa settimana si è registrata una crescita del 25% dei casi positivi: erano 99 quelli testati tra il 12 e il 19 settembre e sono stati 124 quelli tra il 19 e il 26 settembre. (Sulla difficoltà di reperire dati in grado di restituire una fotografia veritiera e aggiornata della situazione pandemica ne scriviamo qui).



Riassunto dei dati regionali di martedì 29 settembre

– i tamponi effettuati: 13.791, totale complessivo: 2.090.140

– i nuovi casi positivi: 203 (di cui 19 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 80.476 (+435), di cui 1.502 dimessi e 78.974 guariti

– in terapia intensiva: 33 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 315 (+9)

– i decessi, totale complessivo: 16.951 (+3)

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +82, di cui 48 a Milano città

Bergamo: +13

Brescia: +14

Como: +23

Cremona: +5

Lecco: 0

Lodi: +1

Mantova: +11

Monza e Brianza: +13

Pavia: +12

Sondrio: +8

Varese: +26