Nuovi servizi digitali ed estensione oraria in Humanitas Medical Care Varese

Novità in Humanitas Medical Care Varese: dalla prenotazione online all’accettazione più veloce, sino all’estensione dell’orario di apertura.

Più vicino al paziente in totale sicurezza. Il Centro Medico garantisce la qualità e continuità assistenziale degli specialisti Humanitas nel cuore della città di Varese, a pochi metri da Piazza Repubblica, in via Arcangelo 6.

Prenotazione online e accettazione veloce

La prenotazione di visite ed esami diventa sempre più smart. Su prenota.humanitas.it è possibile prenotare online visite ed esami privati, consultando in tempo reale le disponibilità dello specialista ricercato, la data e l’orario. Chi prenota e paga online potrà usufruire anche del servizio di “Fast check-in”, un’accettazione sempre più veloce. Una volta in struttura, scansionando il QR CODE al totem in accettazione, sarà possibile accedere direttamente alla visita, senza passare dallo sportello.

Sull’App “Humanitas con te” si potrà avere sempre più a portata di click i servizi digitali. L’App è scaricabile gratuitamente per dispositivi Adroid e iOS. In questo modo sarà possibile consultare, ovunque e in qualsiasi momento, tutti i propri appuntamenti ed i dettagli riguardanti orario, luogo e norme di preparazione agli esami.

Nuovi orari di apertura del Centro

A partire dal mese di ottobre, Humanitas Medical Care Varese accoglierà i pazienti anche il sabato pomeriggio, fino alle 18.00. Il Centro osserverà, quindi, nuovi orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20.00 e il sabato dalle 7.30 alle 18.

Centro Prelievi e visite specialistiche

Oltre al Centro Prelievi convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10, in Humanitas Medical Care Varese è possibile prenotare visite specialistiche, trattamenti di fisioterapia, esami diagnostici (risonanza magnetica, Tac, radiografie, mammografie, ecografie) e interventi di chirurgia ambulatoriale. Il CUP è attivo al numero 0332 1829829 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19 e sabato dalle 8 alle 12. È possibile prenotare in qualsiasi momento sul sito www.prenota.humanita.it.

Anche il ritiro referti è online, oppure di persona da lunedì a venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14 e dalle ore 18 alle ore 19. Sabato dalle ore 12 alle ore 12.30.